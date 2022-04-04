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Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине
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На Волыне силы ПВО сбили воздушную цель

На Волыне силы ПВО сбили воздушную цель

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На Волыне украинские силы ПВО сбили воздушную цель. Об этом сообщил председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко, пишет УНН.

Цитата

"По предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель на Маневичине. Обломки упали на здание одного из населенных пунктов. Жертв нет. Сейчас на месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

Добавим

Украинские военные уничтожили от начала войны 647 танков, 147 самолетов, 330 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.

Источник: УНН
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