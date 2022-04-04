На Волыне силы ПВО сбили воздушную цель

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На Волыне украинские силы ПВО сбили воздушную цель. Об этом сообщил председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко, пишет УНН.

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"По предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель на Маневичине. Обломки упали на здание одного из населенных пунктов. Жертв нет. Сейчас на месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

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Украинские военные уничтожили от начала войны 647 танков, 147 самолетов, 330 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.