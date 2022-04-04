Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,33 -0,1492 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине
Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
18375

Выходные вместо денег и запрет жаловаться: разведка обнародовала документы о проблемах в армии оккупанта

Выходные вместо денег и запрет жаловаться: разведка обнародовала документы о проблемах в армии оккупанта

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украинская разведка обнародовала документы, которые свидетельствуют, что российские военные не получают обещанных им денежных выплат и это лишь одна из проблем в армии оккупанта, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Детали

По данным разведки, получены документы, которые свидетельствуют, что российские военные не получают обещанных им денежных выплат. В телеграмме, адресованной командирам девяти воинских частей, выражается возмущение относительно обращения российских военнослужащих в центральные органы военного управления. Как следует из документа, оккупантам ограничивают денежные выплаты, обещая взамен предоставить дополнительные выходные. При этом, запрещают жаловаться на отсутствие финансирования и даже назначают производство по таким попыткам.

Также из документов следует, что при проверке участников российско-украинской войны были обнаружены незаконно направленные в Украину срочники. Впрочем, документ не содержит указаний вернуть солдат домой.

Также российское командование приказывает составить отдельный список военнослужащих, которые отказались участвовать в боевых действиях против Украины.

Документ подписан заместителем командующего Южного военного округа Петром Гибертом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отравленные пирожки и алкоголь: после "угощений" в Украине более 500 оккупантов оказались в больницах

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, разведка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.