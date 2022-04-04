Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,33 -0,1492 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине
Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
48480

Полиция обнаружила камеру пыток в Буче

Полиция обнаружила камеру пыток в Буче

фотогалерея

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевской области обнаружили камеру пыток в городе Буча. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

Детали

В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками. Военнослужащие вооруженных сил российской федерации пытали безоружных мирных жителей, а после этого убивали их.

На месте преступления работают прокуроры и сотрудники полиции. Принимаются все меры по установлению обстоятельств каждого военного преступления и лиц, причастных к российской агрессии с целью привлечения их к ответственности.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур Киевской области расследуются уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Добавим

Буча с начала марта находилась под оккупацией армии рф. Освобождение города состоялось 1 апреля.

После возвращения Бучи и окрестных населенных пунктов под контроль ВСУ в них обнаружили сотни тел гражданских лиц, убитых российскими оккупантами. Эти преступления рашистов получили название "Бучанская резня".

Источник: УНН
Теги: пытки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.