В ГСЧС показали разбитые вдребезги спасательные части в Гостомеле

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Спасатели обнародовали фотографии из разрушенного Гостомеля и показали разбитые пожарно-спасательные части, передает УНН.

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"Гостомель. Наша боль. Пожарно-спасательные части. Обязательный почерк орков - это смерть, разруха и горы мусора.

Держимся и делаем все, чтобы защитить нашу страну от этих дикарей", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.