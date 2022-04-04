Новости: Общество
4 апреля 2022, 21:29 • Тоня Туманова • 18060
В ГСЧС показали разбитые вдребезги спасательные части в Гостомеле
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Спасатели обнародовали фотографии из разрушенного Гостомеля и показали разбитые пожарно-спасательные части, передает УНН.
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"Гостомель. Наша боль. Пожарно-спасательные части. Обязательный почерк орков - это смерть, разруха и горы мусора.
Держимся и делаем все, чтобы защитить нашу страну от этих дикарей", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.
Источник: УНН
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