Новости: Общество
4 апреля 2022, 21:54 • Елизавета Калитвенцева • 7995
ОП: сегодня удалось эвакуировать более 3 тысяч человек
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Более 3 тысяч человек за сутки эвакуировались в Запорожье из Донецкой и Луганской областей, а также из Бердянска. Об этом в своем Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 3 376 человек были эвакуированы за сегодня.
Собственным транспортом воспользовались:
из Мариуполя в Запорожье - 1 553 человека
Из Бердянска, Пологив, Васильевки, Мелитополя до Запорожья - 852 человека
Эвакуационными автобусами воспользовались:
в Луганской области 971 человек с Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Горного.
Добавим
Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на 4 апреля открыты гуманитарные коридоры из Мариуполя и Луганщины.
Источник: УНН
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