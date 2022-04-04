КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине возобновили сообщение Чернигова с центром страны. Об этом сообщает командующий войск оперативного командования "Север" в Facebook, УНН.

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"Сообщение Чернигова с центром Украины восстановлено. По трассе через Гончаровское местные жители и негабаритные авто с гуманитарными грузом могут доехать до Чернигова. Работаем дальше! Вместе к победе", - говорится в сообщении.

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Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус не советует возвращаться в Чернигов.

С уходом рашистских войск начало появляться все больше сообщений об освобождении украинских городов и населенных пунктов в Черниговской области.

Накануне об освобожденных населенных пунктах Колычевка, Ягодное, Ивановка в своем Facebook сообщило оперативное командование "Север".