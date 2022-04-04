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Вор и предатель: оккупанты назначили в разрушенном Мариуполе своего "мэра"

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские оккупанты назначили нового “мэра” разрушенного рашистами Мариуполя. Им стал государственный предатель из запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Иващенко. Об этом информирует Мариупольский городской совет, пишет УНН.

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“Развалил крупнейшее в Украине машиностроительное предприятие. Обокрал десятки тысяч работников. Вступил в ряды ОП-ЗЖ. Предал свою страну. Это краткая биография самопровозглашенного при поддержке оккупантов "мэра" Мариуполя Константина Иващенко. Рашисты не устают пробивать дно цинизма снова и снова. Сначала разбомбили и взяли в заложники наш цветущий город. Морили голодом и убили тысячи мариупольцев. А теперь на развалинах проводят шабаши с коллаборационистами. В конце концов зло будет наказано. Уже скоро каждый военный преступник и коллаборант заплатит за свои действия”, - говорится в сообщении.

Добавим 

Ранее в Энергодаре депутат-коллаборационист от Партии ОПЗЖ Андрей Шевчик создал так называемую "народную раду".

Заручившись поддержкой оккупантов, Шевчик возглавил так называемую "раду" и готовится "помогать горожанам руSSкой гуманитаркой”.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь
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