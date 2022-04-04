Глава Европарламента: вторжение в Украину должно стать "самой дорогой ошибкой, которую когда-либо делал Кремль"

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председатель Европарламента Роберта Метсола в понедельник призвала к "немедленному принятию нового пакета решительных санкций против россии, чтобы решение Москвы вторгнуться в Украину стало "самой дорогой ошибкой, которую когда-либо делал Кремль". Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Обращаясь к Европейскому парламенту в Страсбурге, Метсола заявила, что удар по экономике россии "должен быть пропорционален беспрецедентным зверствам, которые мы наблюдаем", добавив, что любые новые санкции должны нацеливаться на тех, кто финансирует и поддерживает путина, и закрывать существующие лазейки".

"Эти скоординированные акты бесчеловечности не могут остаться без ответа, и мы привлечем всех виновных к ответственности", - сказала она.

Обращаясь к европейским законодателям, Метсола заявила, что "зверства, совершенные русской армией в Украине, ужасны. Они позорны".

Изображения массовых захоронений и убитых мирных жителей "являются военными преступлениями, совершенными военными преступниками", добавила политик.

Метсола, которая посетила Украину на прошлой неделе и обратилась к украинскому парламенту, сказала европейским законодателям, что она "гордится донести наше послание до Киева и показать, что наш парламент поддерживает их в эти темные времена".

"Украина борется за наши ценности при самых невозможных условиях, и мы должны их поддерживать", — сказала она.

После выступления Метсолы европейские законодатели почтили память жертв Бучи, Ирпеня и всех погибших во время войны в Украине минутой молчания.