Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,33 -0,1492 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине
Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8790

Словакия не будет платить за российский газ в рублях

Словакия не будет платить за российский газ в рублях

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Словакия будет действовать в унисон с Европейским Союзом против требований россии по платежам за газ, заявил премьер-министр Эдуард Хегер после того, как министр поднял возможность платить в рублях, если это необходимо для обеспечения поступления газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой Reuters.

Детали

Словакия очень зависит от российского газа и москва требует платить в рублях. Однако Европейская комиссия заявила в пятницу, что европейские компании, чьи контракты на поставку предусматривают оплату в евро или долларах, не должны удовлетворять этот спрос.

Цитата

"В этой ситуации единство является ключевым, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и платежей в евро", - сказал Хегер в заметке в Facebook поздно в воскресенье.

Его комментарии прозвучали после того, как министр экономики Ричард Сулик заявил, что страна будет работать вместе с Европой, но Словакия не может быть отрезана от потоков российского газа, и если ей придется платить в рублях, то это будет.

" Газ не должен останавливаться. Если есть условие платить в рублях, то мы платим в рублях", - сказал Сулик в воскресном дебатном шоу на общественном вещании RTVS, в котором он также сказал, что страна будет работать. На общий подход ЕС.

Словацкая газовая компания SPP осуществила последний платеж за газ в евро. Сулик сказал, что следующий платеж наступит 20 мая, что дало время для решения.

Угроза дефицита газа возникает после пикового спроса в европейском зимнем сезоне, но поскольку предприятия и домохозяйства уже сталкиваются с огромным ростом цен на энергоносители.

Напомним

Словакия сокращает дипмиссию россии на 35 человек.

Источник: УНН
Теги: газ, Словакия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.