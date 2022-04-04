Украина восстанавливает контроль над линией государственной границы - Черниговская ОВА

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Военнослужащие Вооруженных сил в ближайшее время восстановят всю линию государственной границы Украины. Об этом написал в своем Facebook председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

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“Сегодня Секретарь СНБО Алексей Данилов и Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретились с бойцами Черниговского пограничного отряда. Спасибо за поддержку и помощь! Пограничники первые встретили врага, и продолжают защищать нашу Черниговскую область. Уверен, в ближайшее время мы восстановим всю линию государственной границы Украины”, - написал Чаус.

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По словам главы ГПСУ, он вместе с секретерем СНБО и Главой ВЦА подняли сине-желтый флаг над управлением пограничного отряда.

“Вражеские обстрелы серьезно повредили его инфраструктуру. Но это ничто перед нашим стремлением к Свободе и Миру. Мы все восстановим, как и восстановим вместе с Воинами составляющих Сил обороны страны контроль над участками государственной границы”, - отметил Дейнеко.

Он добавил, что флаги также уже появились в пограничных подразделениях "Днепровское", с которого началось вторжение в Черниговской области "Добрянка" и "Гремяч".