Посмотри, мразь, что ты наделал за 20 лет своей пропаганды: Геращенко обратился к российскому пропагандисту соловьеву

КИЕВ. 5 апреля. УНН. На фоне братской могилы в Мотижине советник главы МВД Антон Геращенко обратился к российскому пропагандисту соловьеву, назвав его "мразью". Об этом сообщает УНН.

Детали

Антон Геращенко прибыл в село Мотыжин и обратился к российскому пропагандисту владимиру соловьеву. Там происходит массовое захоронение, в котором похоронена председатель сельского совета села Мотыжин Ольга Сухненко с ее сыном и мужем.

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"Глянь, мерзко, что натворил за 20 лет своей пропаганды, заставляя русских ненавидеть украинца. Ты, мразь! Ты будешь отвечать за то, что настраивал миллионы русских против украинца!"- Говорится в обращении.

Напомним

Братская могила замученных и улица подвиге украинских героев: десятки иностранных журналистов посетили Бучу и Мотыжин.