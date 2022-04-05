Кличко попросил уехавших киевлян воздержаться от возвращения в город по меньшей мере еще на неделю

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram предупредил киевлян, которые выехали из-за угрозы боевых действий, не спешить с возвращением в город. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Понимаю, что киевлянам, которые выехали из города, хочется поскорее вернуться домой. Однако, прошу воздержаться от этого по крайней мере еще неделю", - написал Кличко.

Детали

Мэр столицы также посоветовал пока не возвращаться в свои дома жителям пригородов Киева. Кличко отметил, что в нескольких районах области сейчас действует круглосуточный комендантский час. Также в городах вокруг столицы остается много взрывоопасных предметов.

Напомним

Минобороны опубликовало видео масштабных разрушений в Бородянке под Киевом.