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В Ирпене 1 500 волонтеров в течение часа вызвались помочь разбирать завалы

В Ирпене 1 500 волонтеров в течение часа вызвались помочь разбирать завалы

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что в Ирпене 1 500 волонтеров в течение часа вызвались помочь разбирать завалы. Об этом информирует УНН.

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"После моей публикации о необходимости крупногабаритной техники и помощь в разборке завалов, только в течение часа нам позвонили около 1 500 добровольцев", - сообщил Маркушин.

Детали

Мэр Ирпеня рассказал, что одной телефонной линии не хватило, чтобы ответить всем добровольцам, так что теперь все желающие могут согласиться помочь через онлайн анкету.

Сейчас местные власти только составляет списки желающих, а о начале работы сообщат отдельно.

Ранее

По информации Маркушина, примерно 200-300 гражданских погибли от рук российских оккупантов в Ирпене на Киевщине. По его данным, в боях за город погибли 16 бойцов территориальной обороны и несколько десятков военных, в общем - до 50 человек. Около 100 военных и бойцов ТрО - ранены.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: волонтеры, Ирпень
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