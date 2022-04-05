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Санкции против россии будут только усиливаться, пока не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной - министр торговли Японии

Санкции против россии будут только усиливаться, пока не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной - министр торговли Японии

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Санкции против россии будут только усиливаться, пока не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной, заявил министр торговли Японии, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Цитата

"Вместе с другими странами Япония будет определять, какие другие меры могут быть приняты для дальнейшего ограничения российской экономики, которая уже пострадала от широкого ряда торговых и финансовых ограничений", - сказал Хагиуда.

Детали

По его словам, правительство не сдерживает японские компании продолжать работу в россии, однако чем дольше продлится война, тем труднее будет продолжать вести там бизнес.

США, Великобритания, Европейский Союз и другие ужесточили санкции против россии после ее вторжения в Украину 24 февраля.

В последнем раунде США преследовали более 400 человек, включая законодателей и советника владимира путина. Великобритания нацелена на АО "Альфа-Банк" и алмазодобывающую компанию "АЛРОСА".

Напомним

Премьер-министр Японии осуждает убийства мирных жителей вблизи столицы Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Япония
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