КИЕВ. 5 апреля. УНН. "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных эвакуационных рейсов на 5 апреля. Об этом говорится на официальном сайте компании, сообщает УНН.

Детали

Краматорск:

13:00 - 274/273 Краматорск - Львов

16:00 - 276/275 Краматорск - Львов

18:00 - 278/277 Краматорск - Львов

Другие:

14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая

16:10 - 7931 Покровск - Днепр

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Пересмотреть пассажирские перевозки во время войны можно за ссылкой.