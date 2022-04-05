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Сумщина: в Конотопском районе нашли, по меньшей мере, трех замученных мирных жителей

Сумщина: в Конотопском районе нашли, по меньшей мере, трех замученных мирных жителей

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о трех найденных замученных людей в Конотопском районе. Об этом информирует УНН.

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"В Сумском районе населенные пункты, которые пострадали от орков больше всего-получают все необходимое в первую очередь. Гуманитарную помощь, стройматериалы, лекарства. Лично много бываю по этим селам, вижу ситуацию. То, что сделали орки - за пределами понимания здравого смысла", - говорится в сообщении.

В Конотопском районе на местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, трех замученных мирных жителей.

В других освобожденный районах проходит зачистка и гуманитарная помощь населению.

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Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область
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