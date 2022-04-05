Конгрессмены призывают администрацию Байдена расширить поставки оружия в Украину

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Двухпартийная группа из более трех десятков законодателей настаивает на том, чтобы администрация Байдена расширила вооружение, которое предоставляется украинским военным, на фоне постоянных требований президента Украины Владимира Зеленского помочь своей стране большим количеством оружия для защиты от россии, говорится в письме, полученном CNN. Об этом сообщает УНН.

Детали

Представители от Демократической партии Энди Ким из Нью-Джерси и Джейсон Кроу из Колорадо и представитель Республиканской партии Питер Мейер из Мичигана возглавил письмо, направленное президенту Джо Байдену в понедельник с призывом оказать США больше вооружений, включая ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, истребители и противолодочные ракеты.

Конгрессмены говорят, что их запрос основывается на списке пожеланий, который украинские чиновники предоставили на прошлой неделе в котором изложено 17 территорий, где Украина ищет дополнительной помощи.

Просьбу законодателей также включает увеличение поставок противовоздушных и противотанковых ракет Stinger, которые в Украине заканчиваются, а также беспилотников, которые имеют большую дальность.

Цитата

"Мы признаем, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры уже предоставили значительную военную помощь в ответ на российское вторжение, включая часть от 13,6 миллиардов долларов - средства за законопроект о общие ассигнования на 2022 финансовый год", — пишут законодатели.

Госсекретаря Энтони Блинкен заявил в воскресенье в эфире CNN, что вскоре в Украине будет 10 систем противотанкового оружия на каждый российский танк.

Американские чиновники подчеркнули, что предоставляют украинцам оружие, которое они могут использовать, предполагая, что некоторые запросы, такие как истребители, не так практичны, как другие потребности.

Однако законодатели утверждали, что в Украине заканчивается количество истребителей.

"В Украине есть более чем достаточно пилотов, обученных управлять дополнительными самолетами, если они будут обеспечены. Дополнительная авиация также позволит украинским силам обеспечить более адекватную оборону таких городских районов, как Харьков и Мариуполь, где в результате российских атак погибли многочисленные гражданские жертвы", - заявили чиновники США.

Напомним

США стараютса отстранение россии от правозащитного органа ООН.