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На спутниковых снимках видны тела, которые лежали на улице, когда Буча была под контролем России

На спутниковых снимках видны тела, которые лежали на улице, когда Буча была под контролем России

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Новые спутниковые снимки от Maxar Technologies показывают, что тела погибших мирных жителей Бучи неделями лежали на улице, в том числе, когда город был под контролем россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN.

Детали

Тревожные фото, на котором видны тела в Буче, было геолоковано, аутентифіковано и сообщено CNN в пятницу. Это произошло в тот же день, когда Украина объявила город освобожденным от российских войск.

В ответ на видео из Бучи в субботу, минобороны россии утверждает, что видео "фейк" и "инсценированное". В нем сказано, что видео, фотографии и обвинения в военных преступлениях были "очередной провокацией".

Цитата

"За время пребывания населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от насильственных действий", - говорится в сообщении.

Но спутниковые снимки опровергающие россиян: объекты, увиденные на улице Яблуській на спутниковых снимках совпадают с точными местами, где тела видно на улице на видео сейчас. На спутниковых снимках видно, что тела находились на улице в Южной Буче по меньшей мере с 18 марта, когда город контролировала россия.

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская областьосвобождены {6 - Минобороны {4 11

Источник: УНН
Теги: Киевская область
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