Украинская ПВО ночью сбила две вражеские ракеты над Днепропетровской областью

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Над Днепропетровской областью украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские ракеты. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.

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"Начинаем день с хорошей новости. Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты. Обломки вызвали незначительное возгорание в одном из сел. Но к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении Резниченко в Telegram.

Детали

Глава ОВА добавил, что имеет видео, однако сейчас действует запрет на обнародование такой информации.

По состоянию на сейчас ситуация в области спокойная, указал он.

Дополнение

4 апреля на Волыни украинские силы ПВО сбили воздушную цель.