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Гостомель сегодня: Генштаб ВСУ показал видео из поселка после отхода оккупантов

Гостомель сегодня: Генштаб ВСУ показал видео из поселка после отхода оккупантов

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Генштаб ВСУ показал видео из поселка Гостомель Киевской области после отхода оккупантов, пишет УНН.

На видео видно поврежденные, разрушенные и сгоревшие дома, автомобили, дороги и разрушенные мосты.

Также видно разбитую технику оккупантов.

Ранее

Генштаб показал фото, как выглядит аэропорт Гостомеля после боев.

В ГСЧС показали разбитые вдребезги спасательные части в Гостомеле.

Дополнение

Украинские защитники освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, Киевская область, ВСУ, война
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