Новости: Общество
5 апреля 2022, 08:37 • Юлия Шрамко • 232260
Гостомель сегодня: Генштаб ВСУ показал видео из поселка после отхода оккупантов
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Генштаб ВСУ показал видео из поселка Гостомель Киевской области после отхода оккупантов, пишет УНН.
На видео видно поврежденные, разрушенные и сгоревшие дома, автомобили, дороги и разрушенные мосты.
Также видно разбитую технику оккупантов.
Ранее
Генштаб показал фото, как выглядит аэропорт Гостомеля после боев.
В ГСЧС показали разбитые вдребезги спасательные части в Гостомеле.
Дополнение
Украинские защитники освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.
Источник: УНН
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