Оккупанты ночью пытались пойти на штурм в Луганской области: их отогнали на занятые позиции - глава ОВА

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские оккупанты ночью пытались пойти на штурм в Луганской области. Однако украинские защитники отогнали их на занятые позиции. Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram, пишет УНН.

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"Вчера вблизи Новотошковского, Нижнего, Попасной и Рубежного россияне попытались пойти на штурм. Но вынуждены были отойти на занятые позиции", - указал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Детали

Также он добавил, что в результате обстрелов в Северодонецке один из домов запылал в четвертый раз и пятый раз, а в Рубежном погибших хоронят во дворах.

"Это тот самый дом, в который россияне попадали трижды за неделю - обычная панельная пятиэтажка, где уже почти никто не остался, потому что большая часть квартир стала непригодной для жизни, а в подъездах отсутствуют пролеты, кое-где нет верхних этажей. Но ведь российской армии все равно, куда стрелять. Надо использовать снаряды. А если по военным ВСУ не попасть - бей по мирному населению. Так вот, пламя охватило этот дом в четвертый раз и пятый раз. Сначала пылали три квартиры на третьем этаже, потом - одна на пятом", - отметил Сергей Гайдай.

Он акцентировал, что всего в Луганской и Донецкой областях отбито семь атак врага. Украинские защитники уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийские системы противника.

"Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах", - сказал глава Луганской области.

Дополнение

В Рубежном Луганской области снаряд российских оккупантов попал в церковь и ранил двух священников, указывали в ОВА.