Ровенская область: украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские цели - глава ОВА

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские цели, сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, пишет УНН.

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"Доброе утро, Ровенская область! Ночью силами ПВО сбиты две вражеские цели. Небо под контролем ВСУ. Приближаем победу", - написал Коваль в Telegram.

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Глава Днепропетровской ОВА Резниченко сообщил, что над Днепропетровской областью украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские ракеты.