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Ровенская область: украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские цели - глава ОВА

Ровенская область: украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские цели - глава ОВА

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские цели, сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, пишет УНН.

Цитата

"Доброе утро, Ровенская область! Ночью силами ПВО сбиты две вражеские цели. Небо под контролем ВСУ. Приближаем победу", - написал Коваль в Telegram.

Дополнение

Глава Днепропетровской ОВА Резниченко сообщил, что над Днепропетровской областью украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские ракеты.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область
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