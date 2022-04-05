Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 500 оккупантов и 150 вражеских самолетов

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,5 тыс. лиц, 676 танков, 150 самолетов, 332 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 18 500 человек,

танков – 676,

боевых бронированных машин - 1858,

артиллерийских систем – 332,

РСЗО – 107,

средств ПВО - 55,

самолетов - 150,

вертолетов - 134,

автомобильной техники - 1322,

кораблей/катеров - 7,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,

специальной техники - 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

По данными Генштаба ВСУ, враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего государства. Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, указали в Генштабе.