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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 500 оккупантов и 150 вражеских самолетов

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 500 оккупантов и 150 вражеских самолетов

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,5 тыс. лиц, 676 танков, 150 самолетов, 332 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.04 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 18 500 человек,
  • танков – 676,
  • боевых бронированных машин - 1858,
  • артиллерийских систем – 332,
  • РСЗО – 107,
  • средств ПВО - 55,
  • самолетов - 150,
  • вертолетов - 134,
  • автомобильной техники - 1322,
  • кораблей/катеров - 7,
  • цистерн с ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,
  • специальной техники - 25,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

По данными Генштаба ВСУ, враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего государства. Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, указали в Генштабе.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ, война
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