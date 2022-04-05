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Украинская ПВО ночью сбила вражескую ракету над Волынью - глава ОВА

Украинская ПВО ночью сбила вражескую ракету над Волынью - глава ОВА

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинские силы ПВО ночью уничтожили вражескую ракету в небе над Волынью, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко, пишет УНН.

Цитата

"Вчера ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую ракету в небе над Волынью", - отметил Погуляйко в Telegram.

Детали

Глава Волынской ОВА отметил, что падение обломков негативных последствий не повлекли.

"Верим в Вооруженные Силы Украины, благодарим за отличную службу и безопасность наших граждан. В то же время напоминаю - не пренебрегайте своей безопасностью. Во время тревоги нужно быть в укрытии. Слава Украине", - написал он.

Дополнение

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль также сообщил, что украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские цели.

Источник: УНН
Теги: Луцк и Волынь
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