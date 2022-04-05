Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,18 -0,1521 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
23790

Ночью оккупанты снова обстреляли Харьковскую область: есть погибшие

Ночью оккупанты снова обстреляли Харьковскую область: есть погибшие

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Рашисты ночью снова обстреляли Харьковскую область. Как информирует УНН со ссылкой на сводку ОГА, погибли два человека.

Детали

Как отметили, ночные хаотичные обстрелы жилых районов Харькова продолжились.

Также оккупанты обстреляли Дергачи, Барвенково, Чугуев. В Чугуеве двое погибших.

Эвакуацию населения проводят в Барвенково и Лозовой. Бои продолжаются в Изюмском направлении.

Добавим 

За прошедшие сутки оккупанты дважды подряд обстреляли Харьков.

В частности, после удара врага по Харькову 3 апреля, в результате которого погибли семь человек, обстрелы жилых районов продолжились 4 апреля утром.

Источник: УНН
Теги: Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.