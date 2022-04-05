Ночью оккупанты снова обстреляли Харьковскую область: есть погибшие

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Рашисты ночью снова обстреляли Харьковскую область. Как информирует УНН со ссылкой на сводку ОГА, погибли два человека.

Детали

Как отметили, ночные хаотичные обстрелы жилых районов Харькова продолжились.

Также оккупанты обстреляли Дергачи, Барвенково, Чугуев. В Чугуеве двое погибших.

Эвакуацию населения проводят в Барвенково и Лозовой. Бои продолжаются в Изюмском направлении.

Добавим

За прошедшие сутки оккупанты дважды подряд обстреляли Харьков.

В частности, после удара врага по Харькову 3 апреля, в результате которого погибли семь человек, обстрелы жилых районов продолжились 4 апреля утром.