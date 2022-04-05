Оккупанты обстрелами разрушили железнодорожное полотно между Краматорском и Славянском

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Из-за обстрелов российских оккупантов разрушено железнодорожное полотно между Краматорском и Славянском, движение поездов пока приостановлено. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях, пишет УНН.

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"Вторник, 5 апреля. Ночь прошла тревожно. Из-за авиаударов разрушено железнодорожное полотно между Краматорском и Славянском", — отметил Лях.

Детали

Руководитель ОВА добавил, что поврежденное железнодорожное сообщение с Лозовой практически восстановлено. В течение дня из Славянска в Лозовую для дальнейшей пересадки на эвакуационные поезда подадут электрички.

Восстановительные работы на участке железной дороги между Краматорском и Славянском продолжаются.

Добавим

По данным Укрзализныци, поезд 45/46, который находится по станции Лозовая, ждет анализ повреждений железнодорожного полотна и возобновит движение после стабилизации на участке.

“Пассажирам, ожидающим эвакуации из Краматорска, советуем находиться в безопасном месте и следить за официальными сообщениями”, - информируют в ведомстве.

Также поезд 142/141 Львов-Лозовая меняет маршрут движения и будет следовать через Полтаву-Южную без заезда на станцию Харьков.

Отправление из Львова в 14:15, по Полтаве-Южной в 15:52, из Лозовой в 02:11, по Полтаве-Южной в 04:41.

Возможность движения поезда до конечной станции Лозовая будут подтверждать на ежедневной основе в зависимости от ситуации безопасности в регионе.

Напомним

Вчера, 4 апреля, более 3 тысяч человек эвакуировались в Запорожье с Донецкой и Луганской областей, а также из Бердянска.



