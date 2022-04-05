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В Николаевской области из-за вражеских обстрелов загорелись зернохранилище, дома и автомобили: есть раненые

В Николаевской области из-за вражеских обстрелов загорелись зернохранилище, дома и автомобили: есть раненые

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов загорелись зернохранилище, два жилых дома и три автомобиля. Осколочные ранения получили гражданские люди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В Николаеве пожарные потушили два пожара легковых автомобилей Chevrolet Lacetti и Toyota Camry, ликвидировали горение зернохранилища в селе Константиновка площадью 1600 кв. м, пожар жилого дома в селе Галицинове на площади 80 кв. м. 

Кроме того, произошло два пожара в жилых домах по ул. Ломоносова в Первомайске (48 кв. м) та ул. Круговой в Николаеве (10 кв. м). В ожоговое отделение городской больницы доставили женщину 1987 года рождения.

Также пожарные потушили пожар автомобиля Hyundai Poni в пгт Братское.

Пожарно-спасательное отделение 4 ДПРЧ и дежурная смена оперативно-координационного центра привлекались для оказания помощи по обследованию территории и зданий в результате ракетно-артиллерийского обстрела.

Осколочные ранения получили гражданские люди.

Напомним

Вследствие обстрелов российскими оккупантами Николаева 4 апреля получил ранения 61 человек, 10 — погибли, среди них ребенок.

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область
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