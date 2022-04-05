Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,18 -0,1521 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
27840

Освобождение импорта от пошлины и НДС: Зеленский подписал закон о "таможенной реформе"

Освобождение импорта от пошлины и НДС: Зеленский подписал закон о "таможенной реформе"

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7190, предусматривающий налоговые и таможенные изменения в условиях военного положения. Об этом сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Закон предусматривает освобождение импорта от пошлин и НДС, приостановление регистрации плательщиком НДС для новых "упрощенцев" вместо аннулирования, отмену налога на жилую недвижимость на территориях боевых действий и на территориях, оккупированных вооруженными формированиями рф.

Он позволит сделать в Украине самую быструю в мире таможню, заявлял Премьер-министр Денис Шмигаль. "Убирается НДС и ввозная пошлина на импорт товаров, которые завозятся плательщиками единого налога из обращения. На таможне также теперь работает декларативный принцип работы", - объяснял ранее глава правительства.

"Отныне ввоз товаров, необходимых для обороны Украины и обеспечения гуманитарных потребностей людей, будет максимально упрощен. Будет полностью освобожден от налогообложения ввоз транспортных средств гражданами. Освобожден от НДС ввоз товаров, в том числе транспортных средств субъектами упрощенной системы", – объяснял председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.

Дополнение

Комитет ВР рекомендовал парламенту принять законопроект № 7190, парламент его принял 24 марта.

Источник: УНН
Теги: налоги, пошлины, закон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.