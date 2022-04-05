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Мэр Бучи призвал депутатский корпус и коммунальщиков вернуться в город

Мэр Бучи призвал депутатский корпус и коммунальщиков вернуться в город

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Бучанский городской глава Анатолий Федорук призвал депутатский корпус и сотрудников коммунальных предприятий вернуться в город. Об этом он сообщил в своем Facebook, пишет УНН.

Цитата

“Уважаемые бучанцы! Мы все болеем за наш город, поэтому прошу депутатский корпус и сотрудников коммунальных предприятий вернуться в Бучу. Также общине нужны социальные работники - наладить гуманитарную работу. Нужны медики. Прошу Антона Довгопола, который до последнего мужественно поддерживал заведение, возобновить работу центральной больницы”, - подчеркнул Федорук.

Детали

Мэр также добавил, что есть план по восстановлению жизненно важной инфраструктуры в Буче и селах, однако для его воплощения нужны специалисты.

“Если же война заставила вас уехать за границу, прошу помогать Буче дистанционно. Здесь не хватает рук и ресурса. Участие каждого важно", - добавил Федорук.

Напомним 

2 апреля украинские военные освободили от оккупантов Ирпень, Буча, Гостомель и всю Киевскую область.

Источник: УНН
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