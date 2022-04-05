Зеленский заявил, что его встреча с путиным может не состояться

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским диктатором владимиром путиным может не состояться. Об этом глава государства сообщил в эфире телемарафона, информирует УНН.

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"Может так случиться, что и не будет встречи", — заявил Зеленский.

Детали

По словам Президента, одна из самых сложных задач — необходимость вести диалог с россией с учетом всех преступлений, которые она совершила.

“Самое сложное - говорить, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретно война рф против Украины... И при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться, и на этой встрече найти выход из этой ситуации и при этом не потерять свою территорию", — добавил Зеленский.

Напомним

Как ранее сообщали СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Зеленский и владимир путин в целом положительно относятся к идее встретиться лично.