Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску - глава ОВА

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, после вчерашних вражеских обстрелов региона известно о по меньшей мере четырех раненых, повреждены две школы и церковь, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

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"Ситуация в Донецкой области остается сложной, но контролируемой. В ночь на 5 апреля россияне снова обстреливали населенные пункты на Марьинском, Очеретинском и Торецком направлениях", - сообщил Кириленко.

"Сегодня же россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Пострадали объекты, которые не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре", - указал глава Донецкой ОВА.

Детали

Со слов председателя ОВА, накануне:

В Марьинской громаде повреждена школа, по меньшей мере трое людей ранены;

В Очеретинской громаде повреждена школа и церковь;

В Торецкой громаде известно о по меньшей мере одном раненом.

"Россияне продолжают "воевать" против украинских гражданских, потому что против украинской армии воевать они не способны. Всех, ответственных за удары по нашим мирным городам, найдем и накажем!" - подчеркнул Кириленко.

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