Зеленский рассказал, как будет происходить процесс наказания российских преступников за зверства в Киевской области

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал процесс наказания российских преступников, которые совершали зверства в отношении людей в Киевской области. В интервью украинским журналистам Глава государства отметил, что в координации с Европейским Союзом уже договорено о совместной комиссии, к которой также присоединится Генеральный прокурор Украины и человек из Офиса Президента, пишет УНН.

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“Мы точно будем этим заниматься. В соответствующем порядке собираются списки. То есть, есть порядок, потому что мы в цивилизованном мире живем. Позавчера мы договорились о том, что будет совместная комиссия с Европейским Союзом. До нашей встречи у меня также был разговор с Урсулой фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии - ред.). Она также должна была публично заявить. Я жду ее приезда в Киев в ближайшие..." - добавил он.

Детали

Глава государства подчеркнул, что прокуроры разных государств будут заниматься доказательствами преступлений и участвовать в судебном процессе. К этой комиссии также присоединится Генеральный прокурор Украины и обязательно человек из Офиса Президента.

"Отдельно есть наше дело - внутреннее. Это как раз в отношении тех людей, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать эту информацию, будем искать всех этих людей. Пока большего сказать не могу. Однако, думаю, что тот механизм, о котором мы говорим - он правильный, потому что многие люди стремятся найти всех этих преступников”, - добавил Зеленский.

Добавим

После освобождения украинскими воинами территории Киевской области стало известно о зверских преступлениях рашистов в отношении мирного населения. Об этом свидетельствовали изуродованные трупы мужчин, женщин и детей.

Фотографии, подтверждающие преступления рашистов, разлетелись по всему миру и шокировали лидеров других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская культура и человеческий образ россиян погибли вместе с убитыми оккупантами мирными украинцами. Президент отметил, что на украинской земле побывало концентрированное зло, убийцы, палачи, насильники, мародеры, которые называют себя армией и заслуживают только смерти после того, что они совершили.