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Возвращение оккупированных территорий Донбасса будет стоить 40-50 тысяч погибших военных – Зеленский

Возвращение оккупированных территорий Донбасса будет стоить 40-50 тысяч погибших военных – Зеленский

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что силовой возврат временно-оккупированных россией территорий Донецкой и Луганской областей будет стоить жизней 40-50 тысяч наших военных. Об этом он сказал в интервью украинским журналистам, пишет УНН.

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"Это будет сразу 40-50 тысяч наших, сразу, если мы без тактики, без стратегии, без ничего сказали "вперед". Так не будет. Это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей", - сказал Зеленский.

Добавим 

В последние дни представители украинской власти и западных разведок, а также военные аналитики, предупреждают, что российские силы, которые выводят с севера Украины, могут быть переброшены на Донбасс.

В частности, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что российские оккупанты готовятся к атаке Харькова и украинских войск в зоне ООС.

Источник: УНН
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