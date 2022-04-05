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Президент Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС на этой неделе приедут в Киев

Президент Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС на этой неделе приедут в Киев

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетят Киев и встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант, пишет УНН.

Цитата

"Президент Урсула фон дер Ляйен на этой неделе поедет в Киев с Высоким представителем Жозепом Боррелем. Она встретится с президентом Владимиром Зеленским перед мероприятием #StandUpForUkraine, которое она организует совместно с премьер-министром Джастином Трюдо 9 апреля в 15:00", - сообщила пресс-секретарь.

Дополнение

ЕС планирует 6 апреля поддержать введение нового пакета санкций против рф, после сообщений об убийствах мирных жителей на севере Украины российскими силами.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Еврокомиссия
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