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Вопрос деоккупации Мариуполя сложный, говорить публично об этом не можем – Зеленский

Вопрос деоккупации Мариуполя сложный, говорить публично об этом не можем – Зеленский

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Вопрос деоккупации Мариуполя на сегодня является очень сложным, власть не может об этом говорить публично. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, пишет УНН.

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"Это очень сложно. Военная деокупация Мариуполя на сегодня сложная, и ребята, которые находятся там, об этом знают. Мы реально на контакте почти каждый день. Они крепкие, но им очень тяжело", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас украинская власть не может публично говорить о возможности военной разблокировки города.

Добавим 

В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе в нечеловеческих условиях продолжает пребывать 130 тысяч гражданских.

В городе продолжаются ожесточенные бои между вражескими силами российской федерации и героическими воинами Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь
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