"В темные времена хорошо видно светлых людей": нардеп рассказала, как бренды помогают стране

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Многие украинские бизнесы продолжают работать для украинцев и занимаются активной волонтерской деятельностью. Даже под взрывами снарядов. Даже в горячих точках, написала народный депутат Елена Мошенец в Facebook, передает УНН.

Детали

"В темные времена хорошо видно светлых людей... И "светлый" бизнес тоже", - подчеркнула она.

По ее словам, компания МХП (Наша Ряба) бесплатно передала 8,3 тыс. тонн продукции. В частности "Наша ряба" вместе с ГК "Верес" изготавливают тушенку (первая партия = 10 тонн) и передают на нужды ВСУ и ТО.

Если нужна помощь - МХП готова ее оказать. Нужно лишь заполнить форму https://dopomoga.mhp.com.ua/, отметила нардеп.

Также она добавила, что в стороне не стоят украинские бренды одежды.

"AndreTan уже передал более 10 тыс. единиц одежды (жилеты, брюки, флисовые кофты, нижнее белье и др) для наших защитников и защитниц.

Kachorovska atelier изготавливают берцы для военных, уже передано 1391 пару обуви", - рассказала Мошенец.

Тем временем "Молокія" за период полномасштабного вторжения раздала украинцам 100 тонн молока бесплатно. А Atlas Weekend во время благотворительных телемарафонов собрал более 40 млн грн для Украины.

"И это далеко не весь список украинских бизнесов, которые доказали, что их ценности выше прибыли. Спасибо за вашу работу! Пишите в комментариях другие примеры, страна должна их знать", - подчеркнула нардеп.