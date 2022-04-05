Премьер-министр Израиля осудил резню в Буче, не упомянув россию

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил во вторник убийство мирных жителей, задокументированное в украинском городе Буча, но воздержался от обвинения российских сил в ответственности. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Израиль был сдержан в своей критике россии с начала войны, ссылаясь на усилия Беннета через посредство в установлении мира. Израиль также хочет держать открытыми каналы для российских военных в Сирии, где он часто наносит воздушные удары по иранским объектам.

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"Мы поражены ужасными зрелищами в Буче - ужасными сценами - и осуждаем их. Страдания граждан Украины являются безмерными, и мы делаем все возможное, чтобы помочь", — сказал Беннетт во время телевизионной пресс-конференции.

Детали

События в Буче вызвали раскол в межпартийной коалиции Беннета. Один либеральный министр кабинета назвал убийства военным преступлением россии, а другой правый партнер предложил прислушаться к контробвинениям россии в адрес Украины.

Добавим

Выявление убитых мирных жителей, у многих из которых были завязаны руки, после вывода российских войск из города вызвало всемирный резонанс. Киев назвал их свидетельством "геноцида". Москва отрицает свою ответственность.