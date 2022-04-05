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Били из минометов, ствольной артиллерии, применяли авиацию: за минувшие сутки россияне 51 раз обстреляли жилые кварталы Луганской области

Били из минометов, ствольной артиллерии, применяли авиацию: за минувшие сутки россияне 51 раз обстреляли жилые кварталы Луганской области

КИЕВ. 5 апреля. УНН. За минувшие сутки россияне 51 раз обстреляли жилые кварталы Луганской области. Русские били из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, применяли авиацию. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки, 4 апреля, полицией задокументирован 51 вражеский обстрел. Русские били из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, применяли авиацию. Они открывали огонь по Северодонецку, Лисичанску, Рубежному, Кременной, Попасной, Горскому, Золотому, Новодружеске. В результате обстрелов также повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения", - написал Гайдай в Telegram.

Детали

Как и спасатели, полицейские Луганщины в самые трудные времена работают в усиленном режиме, документируя факты вражеских военных преступлений, выявляя мародеров, патрулируя улицы, отметил председатель ОВА.

Кроме того, по его словам, стражи порядка помогают доставлять гуманитарные грузы наиболее уязвимым слоям населения и в отдаленные бомбоубежища, также вывозят оттуда людей для эвакуации.

Кстати, вчера во время эвакуации из Северодонецка и Лисичанска под обстрел в Новодружеске попала эвакуационная колонна - был поврежден один автобус, люди ранений не получили, резюмировал Гайдай.

Источник: УНН
Теги: Украина, Луганск и Луганская область
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