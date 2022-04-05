Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,18 -0,1521 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
44130

Украинские военные вышли на государственную границу в Черниговской области – ОК "Север"

Украинские военные вышли на государственную границу в Черниговской области – ОК "Север"

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинские военные вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают ее охрану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативное командование "Север".

Цитата

"Подразделения ДПС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи", — говорится в сообщении.

Напомним

ГСЧС опубликовала фото последствий пребывания рашистів в Черниговской области. После себя они оставили кучу снарядов и мертвых животных.

Источник: УНН
Теги: Чернигов и Черниговская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.