Новости: Общество
5 апреля 2022, 17:11 • Виктория Данильченко • 44130
Украинские военные вышли на государственную границу в Черниговской области – ОК "Север"
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинские военные вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают ее охрану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативное командование "Север".
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"Подразделения ДПС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи", — говорится в сообщении.
Напомним
ГСЧС опубликовала фото последствий пребывания рашистів в Черниговской области. После себя они оставили кучу снарядов и мертвых животных.
Источник: УНН
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