Латвия закрывает два российских консульства и высылает персонал

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Латвия закрывает два российских консульства и приказала сотрудникам покинуть страну, сообщило во вторник Министерство иностранных дел, передает УНН.

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"Решение принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе против неспровоцированной и необоснованной военной агрессии и войне, развязанной россией", — говорится в сообщении.

Детали

Консульства в городах Даугавпилс и Лиепая должны закрыться. В заявлении говорится, что персонал должен выехать до 20 апреля.

Дипломатический персонал этих генеральных представительств объявлен персонами нон грата в Латвии.

В МИД указали, что Латвия неоднократно и самым решительным образом осуждает агрессию россии и ее полномасштабное вторжение в Украину.

"Международное сообщество получило многочисленные сообщения об убийствах, зверствах и военных преступлениях, совершенных российскими войсками против мирных жителей, а также о преднамеренных нападениях российских военных на гражданскую собственность и инфраструктуру в оккупированных регионах Украины", — говорится в заявлении министерства.

Незаконное вторжение россии и военные преступления, совершенные ее войсками, являются явным нарушением международных обязательств и обязательств российской федерации. В министерстве заявили, что те, кто принимал, внедрял и поддерживал в силе решение относительно военной агрессии и преступлений в Украине, должны взять на себя полную ответственность.

Добавим

Литва и Латвия снижают уровень дипломатических отношений с рф. Вильнюс отзывает своего посла из Москвы и закрывает российское консульство в Клайпеде. Ранее Литва стала первой страной, отказавшейся от российского газа. Затем газ из россии перестал поступать в Латвию и Эстонию. Германия позже объявила, что висылает из страны 40 российских дипломатов и еще ряд стран объявили о подобных шагах.