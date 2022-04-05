Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,18 -0,1521 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
28785

Совбез ООН начал заседание по Украине. На нем выступит Зеленский

Совбез ООН начал заседание по Украине. На нем выступит Зеленский

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, созванное для обсуждения ситуации в Украине после вторжения Российской Федерации, передает корреспондент УНН.

Детали

На заседании ожидается обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Также с заявлением о необходимости скорейшего мира выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Представитель россии василий небензя перед началом заседания выразил протест в связи с тем, что в Совбезе отклонили два запроса рф о проведении заседаний по поводу «провокаций» украинской стороны в Буче.

Постпред председательствующей в Совбезе Британии заявила в ответ, что не отклоняла предложения российской федерации о проведении заседании, а предложила провести его перелельно с сегодняшним заседанием или позже, однако российская сторона отказалась.

После этого Совет Безопасности утвердил повестку дня.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.