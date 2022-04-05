Совбез ООН начал заседание по Украине. На нем выступит Зеленский

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, созванное для обсуждения ситуации в Украине после вторжения Российской Федерации, передает корреспондент УНН.

Детали

На заседании ожидается обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Также с заявлением о необходимости скорейшего мира выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Представитель россии василий небензя перед началом заседания выразил протест в связи с тем, что в Совбезе отклонили два запроса рф о проведении заседаний по поводу «провокаций» украинской стороны в Буче.

Постпред председательствующей в Совбезе Британии заявила в ответ, что не отклоняла предложения российской федерации о проведении заседании, а предложила провести его перелельно с сегодняшним заседанием или позже, однако российская сторона отказалась.

После этого Совет Безопасности утвердил повестку дня.