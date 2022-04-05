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Канцлер Австрии подтвердил, что совершит визит в Украину

Канцлер Австрии подтвердил, что совершит визит в Украину

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Канцлер Австрии Карл Негаммер официально подтвердил, что во время его разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским была достигнута договоренность о визите в Киев. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

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"Я вчера разговаривал с Президентом Украины Зеленским по телефону. Мы обсудили, что я поеду в Украину, чтобы получить представление о ситуации на месте и поговорить о дальнейшей помощи", - написал Негаммер.

Дополнение

Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с канцлером Австрии его визита в Украину.

Добавим

Австрия вслед за Германией запустила план на случай чрезвычайных ситуаций из-за возможных перебоев в поставках газа из-за противостояния по платежам с россией.

Источник: УНН
Теги: Австрия, канцлер
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