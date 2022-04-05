Почти 1200 луганчан спасены 5 апреля от российского вторжения - глава ОВА

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Почти 1200 луганчан спасены 5 апреля от российского вторжения. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

Детали

Так, по словам Гайдая, из Северодонецка вывезено 235 жителей - 60 доставлено к поезду в Новозолотаровке, еще 175 - в Славянске.

Из Лисичанска выехали 622 человека: 205 - автобусами напрямую к Днепру. Еще 417 - поездом из Новозолотаровки.

Кроме того, эвакуировались 315 жителей Кременной и 15 - Рубежного. Еще 5 рубежан выехали на собственных автомобилях.

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