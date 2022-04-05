Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,18 -0,1521 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
33450

Вражеский обстрел Николаева: погибло 12 человек, ранено более 40. Открыто производство

Вражеский обстрел Николаева: погибло 12 человек, ранено более 40. Открыто производство

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В результате вражеского обстрела Николаева 12 человек погибли, 41 - ранены. Правоохранители открыли производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Цитата

"При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Николаева начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали 

Сообщается, что по данным следствия, 4 апреля 2022 года российские оккупанты обстреляли гражданское население в городе Николаеве. От взрывов вражеских снарядов повреждены жилые дома и автотранспорт горожан, а также объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больницы.

"В результате вражеских обстрелов погибло 12 человек, 41 - получили ранения, среди них четверо детей", - говорится в сообщении.

Добавим 

Ранее сообщали, что из-за обстрелов Николаева погибло 10 человек.

Напомним

В Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов загорелись зернохранилище, два жилых дома и три автомобиля.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.