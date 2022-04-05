Вторжение в Украину: россия использовала кассетные боеприпасы не менее 24 раз - ООН

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В ООН получили достоверные сообщения о том, что российские силы использовали кассетные боеприпасы в населенных районах Украины по крайней мере 24 раза. Об этом заявила на заседании Совета безопасности ООН заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, пишет УНН.

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"Мы глубоко обеспокоены постоянным использованием снарядов взрывного действия в районах, где проживают люди. Такое оружие приводит к самому большому числу жертв, а также к массовому разрушению объектов гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, больницы, школы, опорные станции и системы электроснабжения. УВКБ получила достоверные сообщения о том, что российские силы использовали кассетные боеприпасы в населенных районах по крайней мере 24 раза", - заявила Дикарло.

Детали

По ее словам, заявление о том, что украинские силы якобы использовали такие средства, также находятся на стадии расследования.

Кроме того, сообщила Дикарло, согласно управлению Верховного комиссара по правам человека, по меньшей мере 1480 гражданских лиц были убиты, по меньшей мере 2195 получили ранения с 24 февраля по4 апреля 2022 года. УВКБ считает, что реальные цифры гораздо выше.