МХП договорился с кредиторами об отсрочке выплат по евробондам

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Компания МХП получила согласие от кредиторов на перенесение выплат процентов по еврооблигациям. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи, передает УНН.

Детали

Так, МХП получил разрешение владельцев трех выпусков еврооблигаций компании на сумму 1,4 млрд дол., а также банков-кредиторов на сумму 126 млн дол. Выплаты процентов перенесены на 270 дней.

В компании убеждены, что отсрочка выплат процентов поможет обеспечить непрерывность бизнес-процессов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Также, благодаря отсрочке МХП сможет провести весеннюю посевную кампанию, на которую к июню нужно около 160 млн дол.

"В свете предстоящей посевной кампании компания должна продолжить свою текущую операционную деятельность, чтобы обеспечить производство и поставки зерна украинским потребителям и быть готовой возобновить экспорт, когда появится возможность", - заявили в МХП.