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Бойцы "Азова" помогли экипажу иностранного судна, которое оккупанты обстреляли в порту Мариуполя

Бойцы "Азова" помогли экипажу иностранного судна, которое оккупанты обстреляли в порту Мариуполя

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Бойцы полка "Азов" оказали помощь экипажу судна под флагом Доминиканской Республики, которое обстреляли российские оккупанты в морском порту Мариуполя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полк "Азов" - Мариуполь.

Цитата

"Вражеским огнем российских войск с моря обстреляно гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, что находилось возле одного из причалов. Один из членов экипажа был ранен, помощь экипажу и пострадавшему оказали бойцы полка "Азов". В результате обстрела судно вспыхнуло и тонет, в то время, как враг продолжает обстрел, делая невозможным тушение пожара", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, в заблокированном мариупольском порту также находятся два судна с Мальты и судно с Ямайки и Либерии.

"На одном из судов есть граждане Турции", - информирует полк "Азов".

Дополнение 

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в морском порту Мариуполя тонет обстрелянное российскими оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, один член экипажа получил ранения.

Источник: УНН
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