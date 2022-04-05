На Харьковщине эвакуировали 18 пациентов Балаклейской больницы, которую обстреляли оккупанты

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня эвакуировали 18 пациентов Балаклейской больницы на Харьковщине, которую на днях обстреляли оккупанты. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

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"Сегодня удалось эвакуировать пациентов Балаклейской больницы, которую на днях оккупанты обстреляли. 18 пациентов учреждения уже в безопасном месте и продолжают лечение", - написал Синегубов.

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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи на Харьковщине.