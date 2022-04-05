Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,18 -0,1521 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
10500

На Харьковщине эвакуировали 18 пациентов Балаклейской больницы, которую обстреляли оккупанты

На Харьковщине эвакуировали 18 пациентов Балаклейской больницы, которую обстреляли оккупанты

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня эвакуировали 18 пациентов Балаклейской больницы на Харьковщине, которую на днях обстреляли оккупанты. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

"Сегодня удалось эвакуировать пациентов Балаклейской больницы, которую на днях оккупанты обстреляли. 18 пациентов учреждения уже в безопасном месте и продолжают лечение", - написал Синегубов.

Дополнения

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи на Харьковщине.

Источник: УНН
Теги: Украина, эвакуация, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.