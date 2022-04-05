Все меньше украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО – опрос

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Уровень поддержки идеи членства в НАТО среди украинцев почти упал до довоенных показателей — с 76% до 68%. В то же время возросла поддержка вступления в ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опросы социологической группы "Рейтинг", информирует УНН.

Детали

В первые дни войны поддержка вступления Украины в НАТО выросла с 62 до 76%, в первую неделю поддержка уменьшилась до 72%, а по состоянию на конец марта составляет 68%, то есть приближается к довоенным показателям.

Однако растет поддержка вступления в ЕС. Напомним, что в первые дни войны был рост с 68 до 86%, далее рост продолжился, и по состоянию на конец марта он составляет 91% - абсолютный рекорд за все годы исследований.

Большинство (56%) убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного-двух лет, 23% - за пять лет. За месяц несколько уменьшилось количество тех, кто верит, что Украина присоединится к Европейскому Союзу в очень короткой перспективе (с 61% до 56%) и возросло число тех, кто верит во вступление в Союз за пять лет (с 13% до 23%).

Добавим

Опрос провели 30-31 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Всего опросили 1500 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Напомним

Уверенность украинцев в скорой победе над россией "за несколько недель" снизился 55 с 47% до 35%. Но 95% опрошенных верят в то, что Украина сможет отбить нападение рф.