Новости: Криминал и ЧП
5 апреля 2022, 18:11 • Тоня Туманова • 12075
Пограничники в Донецкой области сбили вражеский беспилотник
КИЕВ. 5 аАпреля. УНН. Сегодня в Донецкой области военнослужащие Краматорского отряда сбили российский БпЛА, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Детали
Пограничники сбили беспилотник из стрелкового оружия.
Как указано в сообщении в Telegram, вражеский БпЛА осуществлял воздушную разведку.
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Источник: УНН
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