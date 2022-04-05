Пограничники в Донецкой области сбили вражеский беспилотник

КИЕВ. 5 аАпреля. УНН. Сегодня в Донецкой области военнослужащие Краматорского отряда сбили российский БпЛА, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

Пограничники сбили беспилотник из стрелкового оружия.

Как указано в сообщении в Telegram, вражеский БпЛА осуществлял воздушную разведку.

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